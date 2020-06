(ANSA) – BOLZANO, 29 GIU – La linea ferroviaria della Val Pusteria risulta attualmente interrotta per la caduta di alcuni alberi. In mattinata un fronte di maltempo ha attraversato l’Alto Adige con temporali e raffiche di vento. Tra Rio Pusteria e Vandoies alcuni rami sono finiti sui binari. Il problema è stato tempestivamente risolto, ma poco dopo nei pressi di Brunico si è verificata una nuova interruzione per la caduta di alcuni alberi. (ANSA)