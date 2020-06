F1: Hamilton “grazie Mercedes è passo importante”

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – “E’ molto importante capire questo momento e utilizzarlo per educare noi stessi, sia che si tratti di un individuo, di un marchio o un’azienda e che si possano apportare cambiamenti reali e significativi quando si tratta di garantire l’uguaglianza e l’inclusione”. Così Lewis Hamilton commenta l’impegni della Mercedes contro razzismo e discriminazioni. Il britannico, impegnato anche in queste settimane nelle manifestazioni fatte a Londra dal movimento Black Lives Matter. “Ho vissuto personalmente il razzismo nella mia vita e ho visto la mia famiglia e i miei amici sperimentare il razzismo – ha aggiunto nella nota pubblicata sul sito della Mercedes – E parlo con il cuore quando faccio appello al cambiamento. Quando ho parlato con Toto delle mie speranze sui progetti che avremmo potuto realizzare come team, ho detto anche che è importante rimanere uniti. Vorrei ringraziare enormemente Toto e tutto il Consiglio d’Amministrazione della Mercedes per aver trovato il tempo di ascoltare, di parlare e di capire veramente le mie esperienze, la mia passione, e per aver fatto questo passo avanti così importante”. “Il razzismo e la discriminazione non hanno posto nel nostro sport o nella nostra società – ha aggiunto Valtteri Bottas – e sono orgoglioso di stare con la squadra, con Lewis e con Mercedes-Benz nel fare questa importante dichiarazione”. (ANSA).