CITTA’ DEL VATICANO. – Il mondo non ha bisogno di “parolai che promettono l’impossibile, ma di testimonianze”, di “profezia vera”. Lo dice Papa Francesco nel giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo chiedendo ai cristiani di perseguire l’unità e ricordando che i primi cristiani “non sparlavano di Pietro”.

Una tirata d’orecchi a chi oggi dall’interno della Chiesa mina la concordia e rema contro ma d’altronde, ha notato ancora Papa Francesco, “c’è sempre chi distrugge l’unità e chi spegne la profezia”. E ancora un invito ai cristiani a non lamentarsi: si spreca tempo, “è noioso” e “le lamentele non cambiano nulla”.

Anzi i cristiani dovrebbero sostenere i politici con le loro preghiere, anche se la pensano diversamente. “Noi siamo tanto abituati ad insultare i responsabili”, “i qualificativi sono tanti ma non li dirò”, ha commentato il Papa facendo presente come quegli insulti siano a volte irripetibili.

Poi un pensiero agli anziani: tanti di loro “sono lasciati soli dalla famiglia come, mi permetto di dire, se fossero materiale di scarto e questo è un dramma dei nostri tempi: la solitudine degli anziani. La vita dei figli e dei nipoti non si fa dono per gli anziani”.

E poi nel giorno in cui si celebra la festa dei patroni, il Papa prega anche per la Capitale: “A Roma ogni persona possa vivere con dignità”, è stato il suo auspicio. Una preoccupazione che lui, vescovo di Roma, ha da sempre e per questo ha recentemente messo in campo uno specifico Fondo di aiuti. La festa dei Santi Pietro e Paolo, che negli anni precedenti ha riempito piazza San Pietro, si svolge in un clima ancora di semi-lockdown.

Aumentano leggermente i fedeli presenti alla Messa (dai 50 delle scorse celebrazioni oggi si è passati a 90) e tornano a concelebrare i cardinali che nelle settimane della pandemia erano rimasti lontani dalle messe del Papa, comprese quelle del Triduo pasquale, le più importanti dell’anno per i cristiani.

Ma i fedeli ammessi sono ancora pochi e il Pallio, il paramento destinato ai nuovi arcivescovi metropoliti, oggi è stato solo benedetto e non imposto ai nuovi vescovi che non erano presenti a causa delle norme Covid. A consegnarlo saranno i rappresentanti pontifici nelle varie sedi.

Spostata ad ottobre anche la raccolta per l’Obolo di San Pietro, la cosiddetta carità del Papa, che pur al centro delle cronache finanziarie-giudiziarie, è in realtà lo strumento con il quale il pontefice sostiene tanta gente in difficoltà.

Non c’è stata oggi neanche la tradizionale visita del Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo. L’incontro “quest’anno non è stato possibile a causa della pandemia”, ha ricordato Papa Francesco all’Angelus aggiungendo: “Mando spiritualmente un abbraccio al caro fratello il Patriarca Bartolomeo, nella speranza che possano riprendere al più presto le nostre reciproche visite”.

(di Manuela Tulli/ANSA)