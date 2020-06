Cantieri autostrade liguri: Aspi, stop ispezioni 10 luglio

(ANSA) – GENOVA, 29 GIU – Le ispezioni nelle gallerie liguri, con le nuove procedure stilate dal Mit, sono iniziate ai primi di giugno. Ne mancano ancora cento e Aspi conta di visionarne 70 entro il 10 luglio, le restanti entro, al massimo, il 25 luglio. E’ quanto emerso dall’interrogatorio del direttore del Tronco di Genova Mirko Nanni, indagato nei giorni scorsi dalla procura per omissione di atti d’ufficio. Il dirigente ha spiegato che la società ha messo in campo 800 uomini per i lavori sulle gallerie ispezionate, ovvero 185, e altri 240 operai per ispezionare le restanti 100. Secondo la procura però le verifiche sarebbero iniziate tardi e con personale insufficiente.(ANSA).