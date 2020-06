Powell: “Economia incerta, cruciale frenare virus”

NEW YORK. – La strada per l’economia americana è “straordinariamente incerta”. Jerome Powell, davanti alla commissione servizi finanziari della Camera, mette in guardia sulle “nuove sfide” che il coronavirus presenta per gli Stati Uniti con la riapertura.

L’allarme arriva mentre i contagi continuano ad aumentare in diversi Stati americani.

“Siamo entrati in una nuova importante fase e lo abbiamo fatto prima del previsto”, afferma Powell. “La ripresa dell’attività economica è benvenuta ma presenta anche nuove sfide, in particolare la necessità di tenere sotto controllo il virus”, aggiunge il presidente della Fed assicurando che la banca centrale sta usando tutti gli strumenti a sua disposizione per rendere la ripresa il più forte possibile e limitare i danni all’economia.

La Fed – spiega Powell cercando di spazzare via i dubbi sulla legalità dell’azione della banca centrale – sta usando l’autorità che è conferita alla Fed peri momenti di emergenza, “come quelli che stiamo attraversando. Quando le condizioni economiche e finanziarie miglioreranno rimetteremo al loro posto gli strumenti che abbiamo” spolverato per aiutare l’economia.

Powell quindi osserva come i primi dati sulla ripresa dell’attività sono “segnali positivi ma bisogna tenere in mente che più di 20 milioni di americani hanno perso il lavoro” e che l’economia e l’occupazione “restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. La strada per l’economia è straordinariamente incerta e dipenderà in gran parte dal successo nel contenere il virus. Una piena ripresa è improbabile fino a quando la gente non si sentirà sicura nel tornare a impegnarsi in una serie di attività”.

La ripresa, mette in evidenza Powell, dipenderà anche dalle azioni del governo a sostegno dell’economia. Un sostegno che deve durare “quanto necessario”, spiega. Non è la prima volta che Powell si rivolge al Congresso affinché non faccia mancare all’economia il suo aiuto.

L’appoggio diretto del governo “può fare la differenza non solo nell’aiutare le famiglie e le imprese in un momento di necessità ma anche nel limitare i danni di lungo termine all’economia”.