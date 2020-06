Uccide vicino di casa a coltellate a Milano

(ANSA) – MILANO, 30 GIU – Un uomo di 46 anni, è stato arrestato dalla polizia per l’omicidio di un vicino di casa di 68 anni, accoltellato al culmine di una lite in un palazzo di Milano, in via Trilussa. E’ accaduto attorno alle 2.45, quando il 46enne è salito al piano superiore rispetto al proprio appartamento per affrontare il vicino. Secondo quanto ricostruito finora, c’erano già stati altri scontri e tensioni. La scorsa notte, però, il 46enne si è presentato armato di un coltello da cucina con cui ha colpito l’anziano che vive con la moglie coetanea. Trasportato all’ospedale Niguarda, l’anziano è morto pochi minuti dopo l’arrivo. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia che lo ha trovato nel cortile dell’edificio.