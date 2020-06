Madrid, iscrizione all’Aire possibile solo per via telematica

MADRID – Le richieste cartacee saranno solo un ricordo. La Cancelleria Consolare di Madrid ha reso noto, attraverso il suo portale (https://consmadrid.esteri.it), che l’iscrizione all’Aire solo potrà realizzarsi attraverso il canale telematico “FAST IT”.

Dal 1º luglio, non saranno più accettate le richieste inviate per posta ordinaria o per mail.

“Tutte le richieste cartacee pervenute a questa Sede consolare con data di invio successiva al 01/07/2020 – è scritto nel portale della Cancelleria – non verranno accettate”.

La Cancelleria Consolare di Madrid, inoltre, ricorda che “attraverso il FAST IT, una volta lavorata la richiesta AIRE, sarà possibile anche aggiornare la propria residenza all’estero”.

Redazione Madrid