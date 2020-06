++ Basket: Datome a Milano, felice di ricominciare da qui ++

(ANSA) – MILANO, 30 GIU – Gigi Datome è un giocatore dell’Olimpia Milano. Dopo un corteggiamento di cinque anni, il capitano della Nazionale, 175 presenze in azzurro con 1579 punti, ha firmato un contratto di 3 anni con il club allenato da Ettore Messina. “Sono davvero felice – dice Datome al sito del club – di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera in una società storica e ambiziosa come l’Olimpia Milano”. Datome lascia il Fenerbahce dopo 5 anni e 9 trofei vinti, tra cui l’Eurolega nel 2017. (ANSA).