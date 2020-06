++ Calcio:Pioli ‘concentrati su Spal,non guardiamo oltre’ ++

(ANSA) – MILANO, 30 GIU – Vietato “guardare oltre” per il Milan. Stefano Pioli chiede concentrazione massima per la trasferta contro la Spal, senza farsi distrarre dal calendario che prevede le sfide con Lazio, Juve e Napoli. “Sono vietati altri pensieri – rimarca il tecnico rossonero -. Nel 2020 stiamo tenendo un ritmo di 2 punti a partita, un’ottima media per l’Europa ma è difficile far previsioni perché non si è mai giocato così spesso e in questo periodo dell’anno. Dovremo affrontare la Spal con convinzione e concentrazione, arrivano da due sconfitte in cui potevano avere altri risultati”. (ANSA).