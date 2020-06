(ANSAmed) – BELGRADO, 30 GIU – In Slovenia nelle ultime 24 ore si sono registrati 15 nuovi contagi da coronavirus, il numero più alto dal 24 aprile scorso. Come hanno riferito i responsabili sanitari, il totale dei casi è salito a 1.600. Il numero dei decessi è fermo a 111. Nel Paese, che era sul punto di proclamare la fine dell’epidemia, i contagi hanno ripreso a salire come negli altri Paesi della regione balcanica. (ANSAmed) (ANSA).