Coronavirus: Libano, domani riapre l’aeroporto di Beirut

(ANSAmed) – BEIRUT, 30 GIU – Riapre domani, dopo più di tre mesi di inattività a causa delle misure anti-coronavirus, l’aeroporto internazionale di Beirut, uno degli scali nevralgici tra Asia, Europa e Africa. Il ministero della Sanità libanese ha oggi diffuso una nuova circolare precisando le misure a cui i viaggiatori in arrivo dall’estero dovranno attenersi. Non è prevista la quarantena fiduciaria di quindici giorni, ma si chiede che i passeggeri effettuino un test per il Covid-19 prima di partire o appena giunti in aeroporto a Beirut. Le misure variano a seconda del Paese di provenienza. L’aeroporto di Beirut riaprirà in un primo momento limitando al 10 per cento la sua capacità tradizionale. Si stima che da domani circa duemila persone, in larga parte libanesi rimasti per mesi bloccati all’estero, passeranno per lo scalo aereo. (ANSAmed). (ANSA).