Coronavirus: incremento giornaliero morti in Gb risale a 155

(ANSA) – LONDRA, 30 GIU – Risale a 155 morti nelle ultime 24 ore, con il recupero di parte dei dati raccolti come di consueto in ritardo nel weekend, l’incremento di decessi da coronavirus nel Regno Unito: lo indica oggi il ministero della Sanità, seppure sullo sfondo di un calo dei contagi quotidiani diagnosticati sceso a 689, picco minimo da mesi. La somma delle morti certificate col tampone dall’inizio della pandemia raggiunge ora nel Paese quota 43.730 (oltre 54.000 contando i casi probabili ricavati dalle elaborazioni statistiche dell’Ons, l’Istat britannico); mentre quella dei contagi supera 312.000. Quasi 9 milioni e mezzo, ai livelli più in alti in Europa, il totale dei test eseguiti negli ultimi mesi. (ANSA).