(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Il CP Women’s Open, torneo del LPGA Tour di golf, è stato cancellato dal calendario 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. Originariamente in programma dal 3 al 6 settembre sul percorso del Shaughnessy Golf and Country Club di Vancouver (Canada), tornerà a disputarsi nel 2021. “Diversi fattori come le restrizioni legate ai viaggi – fa sapere attraverso un comunicato il massimo circuito americano del green femminile – e la quarantena obbligatoria per i non residenti hanno portato l’organizzazione a prendere questa decisione”. E’ il tredicesimo torneo del LPGA ad essere cancellato per via del Covid-19. Niente da fare per Jin Young Ko, reginetta mondiale e campionessa in carica del CP Women’s Open, che dovrà dunque aspettare il prossimo anno per provare a bissare l’exploit del 2019. (ANSA).