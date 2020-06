Coronavirus in Italia: salgono i contagi e le vittime. I guariti sono oltre 190mila

ROMA. – Che il Coronavirus circolasse prima del 20 febbraio quando si è scoperto che Mattia Maestri, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno per una strana polmonite era positivo al Covid, ormai è assodato. Adesso pare certo che circolasse già da novembre anche ad Alzano Lombardo, più precisamente nell’ospedale che è al centro dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell’emergenza.

Qui – secondo i dati forniti dall’Ats Bergamo e dall’Asst Bergamo Est al consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta che li aveva richiesti – da novembre a gennaio sono stati 110 i pazienti con polmoniti con “agente non specificato”, che quindi potrebbe essere, almeno in parte dei casi, Covid, anche se manca la certezza perché non sono stati fatti tamponi.

Queste polmoniti sono state 18 a novembre, 40 a dicembre e 52 a gennaio. In tutto il 2019 256 contro le 196 dell’anno prima, un aumento di circa il 30%. Una ‘anomalia’ che è anche oggetto di approfondimento investigativo della Procura, così come la mancata istituzione della zona rossa.

Ma parte importante nell’inchiesta di Bergamo ha anche cosa è successo al Pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo dove il 23 febbraio due pazienti (poi deceduti) sono risultati positivi al virus. Un test fatto nonostante le direttive del Ministero della Sanità del 27 gennaio (anche questa al vaglio dei magistrati) non lo prevedessero per chi non aveva avuto contatti con la Cina o con persone che erano state in Cina, a differenza di quella del 22 gennaio che invece prevedeva controlli in caso di decorso clinico sospetto.

Il Pronto soccorso è stato subito chiuso due ore e poi riaperto. Su questo Francesco Locati, il direttore dell’Asst Bergamo est (di cui l’ospedale fa parte), ha mandato nei giorni scorsi una nuova relazione che – riporta l’Eco di Bergamo – spiega come subito sia stato fatto il tampone ai sanitari venuti a contatto con i malati e nei giorni immediatamente successivi anche ad altri operatori per un totale di 69: 51 di questi sono risultati negativi e 18 positivi. I dati sulle polmoniti forniti dall’Ats hanno confermato i sospetti di medici e operatori sanitari, che avevano notato nell’inverno un aumento di infezioni polmonari gravi.

Intanto oggi i dati sul coronavirus del ministero della Salute indicano 142 nuovi casi, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 126. Di questi 62 sono in Lombardia, pari al 43,6%. Il numero totale dei casi sale così a 240.578. Le vittime invece fanno segnare un aumento a 23 (4 delle quali in Lombardia), dopo le 6 di ieri in tutta Italia. Complessivamente i morti salgono a 34.767.

I tamponi sono però in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore, oltre 20 mila più di ieri, il che rende incoraggiante il numero dei contagiati solo in lieve aumento. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise. Nove invece le regioni che fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo, Sicilia, Sardegna. Nelle rimanenti 11 non ci sono stati altri morti.

I guariti superano quota 190 mila: l’aumento nelle ultime 24 ore è di 1.052 unità, che porta il totale a 190.248. Diminuiscono di 3 unità i pazienti in terapia intensiva: sono 93, dei quali 42 in Lombardia. In 11 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno rispetto a ieri, 14.380 le persone in isolamento domiciliare, 900 in meno, e 15.563 gli attualmente positivi, 933 in meno di ieri.

In vista dell’autunno e della temuta seconda ondata, il Tar del Lazio ha stabilito che il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) entro 20 giorni dovrà presentare una relazione che attesti evidenze scientifiche del provvedimento che rende obbligatorio nella regione la vaccinazione antinfluenzale per gli over 65 e il personale sanitario.