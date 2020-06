++ D’Incà,Cortina 2021? Governo pronto a sostenere scelta ++

(ANSA) – MILANO, 30 GIU – “Le istanze espresse dal Presidente Roda sono assolutamente condivisibili e vanno incoraggiate: se la Fis il 2 luglio deciderà di proseguire con l’organizzazione dei Mondiali di sci il prossimo febbraio 2021, noi sosterremo la scelta e ci faremo trovare pronti”. Lo afferma il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, in una dichiarazione all’ANSA. “Il Governo sta lavorando ininterrottamente e anche nel periodo di lockdown ci siamo confrontati costantemente con la Fisi, cercando anche di ascoltare le ragioni degli atleti – aggiunge -. Senza ostacoli di altra natura, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, non ci sono ragioni per rimandarli. Saranno un banco di prova fondamentale anche in vista delle Olimpiadi del 2026”. (ANSA).