Trump no controla aprobación de TPS para venezolanos (Audio Noticia)

El sub secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, manifestó este lunes que es poco probable que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, use el proceso del Estatus de Protección Temporal (TPS), para los migrantes venezolanos porque no tiene control sobre el mismo.

Durante una conferencia de prensa telefónica, Cuccinelli indicó que según la ley estadounidense el presidente únicamente tiene la autoridad total sobre el TPS, pero las cortes han intervenido en el proceso, reseñó La Voz de América.

“Desafortunadamente las cortes han intervenido en el intento del presidente por manejar el TPS para otros países y hasta que las cortes dejen de intervenir, es muy improbable que esta administración use el proceso del TPS de nuevo, porque no tiene control sobre él. Una vez que comienza, las cortes toman control de eso. Las cortes han destruido esa herramienta como un instrumento de política exterior”, expresó.

El funcionario norteamericano agregó que la administración ha tratado de reducir otros acuerdos de TPS que estaban en efecto cuando el presidente Trump asumió y no ha creado nuevos. “No anticipo ningún nuevo acuerdo (de TPS)”, expreso el representante de EEUU.