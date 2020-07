Rep. Ceca: migliaia in strada per ‘festa di addio’ al virus

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Migliaia di persone in Repubblica Ceca hanno partecipato ad una festa in strada per dare un “addio simbolico” al coronavirus. Nonostante gli avvertimenti dell’Oms che la pandemia non fosse per nulla vicina ad estinguersi. Un tavolo lungo 500 metri è stato allestito sul Ponte Carlo a Praga, imbandito di cibo e bevande che i cittadini si erano portati da casa, riferisce la Bbc. La serata è stata all’insegna della condivisione, e senza alcun distanziamento. Ondrej Kobza, organizzatore della festa e proprietario di un caffè, ha spiegato all’Afp che l’iniziativa è nata a causa della mancanza di turisti: “Vogliamo celebrare la fine della crisi del coronavirus lasciando che le persone si incontrino e mostrino che non hanno paura di accettare un sandwich dal loro vicino”. Nel paese europeo ci sono state circa 12.000 infezioni su 10 milioni di abitanti, e sono morte 350 persone. Ma le autorità hanno imposto rapidamente il lockdown, evitando che l’epidemia degenerasse. La scorsa settimana, il governo ha permesso incontri pubblici fino a 1.000 persone. Piscine, musei, zoo e castelli possono aprire senza limiti al numero di visitatori. Ristoranti, bar e pub sono autorizzati a servire le persone al chiuso da un mese. (ANSA).