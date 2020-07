(ANSA) – PECHINO, 01 LUG – La polizia di Hong Kong ha eseguito oltre 300 arresti per le proteste contro la legge sulla sicurezza nazionale voluta dalla Cina per l’ex colonia britannica. Il dato, riferito alle 20:00 locali (le 14:00 in Italia), si basa su accuse riferite, tra l’altro, all’adesione a manifestazioni illegali, al disordine causato in luoghi pubblici e alla violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale in 9 casi, di cui 5 a carico di uomini e 4 di donne. (ANSA).