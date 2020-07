(ANSA) – LONDRA, 1 LUG – Messaggio di solidarietà di Greta Thunberg, giovanissima attivista svedese impegnata nella denuncia dei cambiamenti climatici, verso i giovani impegnati nelle proteste contro il governo cinese a Hong Kong. “I miei pensieri sono con la gente di Hong Kong”, ha twittato Greta rilanciando un messaggio da Joshua Wong, uno dei leader delle dimostrazioni nell’ex colonia britannica. Gesto che lo stesso Wong ha accolto con gratitudine, come sottolinea la Bbc, evidenziando quanto quanto questo significhi “in un momento difficile per gli Hongkonghesi” e aggiungendo: “Insieme siamo una voce forte che non può essere silenziata”. Il Regno Unito ha intanto formalizzato la concessione dell’asilo politico a un altro attivista di Hong Kong, Simon Cheng, ex impiegato del consolato britannico fuggito a Londra dopo essere stato detenuto per 15 giorni nell’agosto scorso durante una visita nella Cina continentale, con l’accusa di “istigazione ai disordini”. Cheng aveva fra l’altro denunciato di aver subito “torture”.(ANSA).