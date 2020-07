Venezuela reestructuró deuda con Rusia y se pagará hasta 2026

CARACAS – Este martes, Rusia dio a conocer los términos en el cual se estableció la reestructuración de la deuda de Venezuela. Los pagos anuales se incrementarán cinco veces más a partir de 2023.

Así lo dio a conocer la agencia de noticias Reuters que tuvo acceso a la información que se incluyó en un proyecto de ley gubernamental para ser ratificado en la cámara baja del Parlamento.

El documento establece que Venezuela tiene que pagarle a Moscú 133 millones de dólares al año desde 2019 al 2022, mientras que a partir de 2023 hasta 2026 la cifra aumentará a 684 millones de dólares.

El acuerdo entre ambas naciones que fue firmado en 2018 establece el reembolso de 3.120 millones de dólares en capital y el paso de intereses es de 217 millones.

Asimismo, se conoció que el acuerdo de la reestructuración de la deuda venezolana se dio a finales de 2017. En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro recurrió a Rusia como su último recurso financiero junto con la estatal, Rosneft.

Obligación es “irrita”

Por su parte, el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado, se pronunció acerca de este hecho y resaltó que la obligación con Rusia es “irrita” debido a que la reestructuración de la deuda se realizó a espaldas del Parlamento y de los venezolanos; es por ello que insistió que “no será reconocida por la República en el futuro”.

Igualmente, el economista, Asdrúbal Oliveros, destacó que era lógico que el gobierno entrara en un proceso de reestructuración de la deuda con Rusia porque es un monto que no es tan grande.

Preocupación por China

“Sin embargo, esta la duda de que este proceso no es reconocido por la AN porque no hay claridad en lo que es esta deuda y las condiciones son estrambóticas, pero este es el costo de no pagar en el momento en que se debe”, explicó.

El experto afirmó que le preocupa mucho más la deuda con China en el cual Venezuela debería estar pagando.

“Si el monto de Rusia es tan bajo se va a dar lo mismo con China. ¿Cuáles son las condiciones que tendrá que adoptar China para cobrar la deuda? Porque Venezuela no tiene flujo de caja”, puntualizó Oliveros.