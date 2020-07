Las parlamentarias contarán con 277 diputados

CARACAS – La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo Izaguirre, anunció este martes, las normativas especiales para las elecciones parlamentarias 2021-2026 donde el número de organizaciones políticas que participará en los comicios es 87 en total, mientras que el número de cargos se elevan de 167 a 277 junto con las circunscripciones que estarán habilitadas.

De acuerdo a la funcionaria, el cambio, con un incremento del número de diputados del 66 % supone un “desarrollo normativo claro e inequívoco” para el nuevo período legislativo.

Indicó que las normas aprobadas se conservan de manera irreductible para los próximos comicios parlamentarios correspondientes al periodo 2021-2026.

La rectora, invitó a todas las fuerzas políticas a participar en las elecciones, señalando que “el Poder Electoral ha sido declarado en sesión permanente para preparar las elecciones parlamentarias 2020 (…) Tenemos un compromiso con la democracia venezolana”, dijo.

Alfonzo detallo que hay “28 organizaciones nacionales, 6 de pueblos y comunidades indígenas (…) y 52 partidos regionales para un total de 87 organizaciones con fines políticos activadas legalmente, totalmente habilitadas para participar en el venidero proceso electoral”.

“Desde el CNE ya se empezaron a recibir las propuestas de los candidatos que participarán en los futuros comicios, desde el pasado viernes 26 de junio, el organismo electoral se declara en sesión permanente para garantizar la expresión de la soberanía popular”, expresó la rectora.

Enfatizó además que más de 70 organizaciones políticas nacionales y regionales, hicieron la presentación física de sus propuestas ante el CNE.

Añadió, que “la nueva junta directiva del Poder Electoral evalúa dichas presentaciones para su eventual incorporación en el proceso comicial que se prevé desarrollar en diciembre”.

En referencia a la pandemia, recordó que, guardando las medidas epidemiológicas y sanitarias ante el virus, los representantes políticos consignaron los documentos, mientras el Poder Electoral vía electrónica recibe estas iniciativas, para posteriormente recibirlas de manera presencial y física”.

Según informó la titular del ente comicial, 52% de los parlamentarios será electo por lista y y 48% en forma nominal, invirtiendo el sentido de la norma electoral vigente y que el Tribunal Supremo de Justicia, actuando como poder legislativo por omisión legislativa, acordó “desaplicar”, pero no derogar.

A su juicio, con los cambios “se fortalece el pluralismo, la proporcionalidad”.

“Dispersar el voto opositor”

El exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, aseguró que la decisión de incrementar la representación proporcional, “tiene un objetivo político por parte del Psuv de dispersar el voto opositor, porque estimula que muchos partidos se inscriban y se creen grupos de electores”.

“Para que no pase lo que pasó en el 2015 que el voto se concentró en una plancha única y logró esa plancha dos tercios de la AN”, señaló.

Subrayó que hay dos actores fundamentales que deben definir su participación en los venideros comicios. “Los partidos políticos y los electores, porque si los partidos no participan, los electores no tienen elección y si los partidos políticos no motivan a los electores entonces es como si no participaran”.

Destacó que en las oportunidades donde ha habido crecimiento de la fuerza opositora, es cuando se ha participado en elecciones.

Recordó que no participar en las elecciones del 2005 llevó a que la totalidad de los curules los obtuviera el bloque oficialista, mientras que en el 2007 “la participación masiva de la población paró la reforma constitucional”, concluyó.