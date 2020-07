PECHINO. – La polizia di Hong Kong ha eseguito i primi arresti per le violazioni alla legge sulla sicurezza nazionale cucita su misura dalla Cina per l’ex colonia: poche ore dopo la sua entrata in vigore, migliaia di persone si sono comunque riversate a Causeway Bay e Wan Chai, sfidando i divieti a manifestare e le nuove pesantissime sanzioni previste.

In tarda serata, il bilancio stilato dalle forze dell’ordine ha fatto emergere circa 370 arresti soprattutto per manifestazione illegale. Ma 10 tra questi (6 uomini e 4 donne) sono stati fermati per le contestazioni legate alla controversa normativa, accusa ora punita con pene più severe in base alla nuova legge.

La giornata ad altissima tensione ha seguito un copione noto fatto di scontri, uso di lacrimogeni, cannoni ad acqua e gas urticanti, amplificati dalla ricorrenza del 23/mo aniversario del ritorno dei territori sotto la sovranità di Pechino.

“Non ci arrenderemo mai” e “non è il momento di arrendersi”, ha scritto l’attivista pro-democrazia Joshua Wong, postando su Twitter le foto di migliaia di persone per le strade della città, mobilitatesi malgrado il nuovo clima.

“È un giorno di grande significato storico”, ha commentato invece la governatrice Carrie Lam, in occasione del tradizionale alzabandiera commemorativo, soddisfatta della legge che è “un punto di svolta per portare Hong Kong fuori dall’impasse attuale e per ripristinare la stabilità e l’ordine”.

Molte persone, al contrario, temono che l’applicazione della normativa, piena di punti oscuri, finisca per minare i diritti e le libertà (di stampa, di parola e di associazione) che la Cina aveva promesso di tenere nella regione per la durata di 50 anni, fino al 2047. Il primo arrestato ha pagato l’esposizione di una bandiera della Hong Kong indipendente a Causeway Bay, indossando una maglietta con la scritta “Hong Kong libera”.

A Pechino, Zhang Xiaoming, numero due dell’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del governo, ha rispedito al mittente le “critiche esterne”, definendo “logiche da banditi” l’ipotesi di sanzioni su funzionari cinesi, come detto dagli Usa.

“Una minoranza di Paesi occidentali, tra cui la Gran Bretagna, ha attaccato e infangato la Cina”, ma “la performance anti-Cina ha fallito”, ha rincarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Alla vigilia 27 Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia, Germania e Giappone, hanno promosso un rimprovero verbale al Consiglio dei diritti umani dell’Onu rivolto alla Cina perché riconsideri la legge. Zhao ha osservato che un altro gruppo di 53 nazioni ha invece espresso “sostegno alle politiche della Cina su Hong Kong”.

Il testo integrale della legge, pubblicato martedì in ciñese dal governo di Hong Kong, prevede una vasta gamma di condotte punibili con la pena massima dell’ergastolo e i casi in cui i sospettati possono essere estradati e processati in tribunal della Cina continentale per i reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze esterne.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, minacciando rappresaglie, ha criticato la mossa, affermando in un tweet che la “legge draconiana sulla sicurezza nazionale del Partito comunista Cinese pone fine ad una Hong Kong libera ed espone la più grande paura del Partito: il libero arbitrio e il libero pensiero del proprio popolo”.

L’Unione europea “ritiene essenziale che i diritti e le libertà esistenti dei residenti di Hong Kong siano pienamente tutelati”, ribadendo le sue “gravi preoccupazioni per la legge sulla sicurezza nazionale”, ha affermato in una nota l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell a nome della Unione.

A Londra, il ministro degli Esteri Dominic Raab ha denunciato “una chiara e grave violazione” della Dichiarazione Congiunta sino-britannica sulla restituzione dei territori, mentre il premier Boris Johnson ha confermato di voler facilitare i visti verso gli abitanti di Hong Kong dotati dello status di “British overseas”.

E anche Taiwan, per solidarietà, ha aperto un ufficio offrire aiuti umanitari e ad accogliere quanti vorranno sfuggire nell’ex colonia alle crescenti pressioni della Cina.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)