Berlusconi: “Fu vulnus democrazia”. Ora Fi preme sull’Ue

ROMA. – “Non sono solo io ad aver subito un torto, ma a essere stata colpita è stata l’intera democrazia rappresentativa in Italia. Quanto è accaduto rappresenta un vulnus alle regole democratiche che riguarda anche chi non la pensa come noi”. Così Silvio Berlusconi commenta con i suoi le ombre emerse nelle ultime ore circa la sua condanna che lo portò alla perdita dello scranno di Palazzo Madama.

Intanto Forza Italia è compatta al lavoro per denunciare quanto accaduto e condanna sia a Roma quanto a Bruxelles. Un’operazione verità, all’indomani della diffusione dell’audio choc di Amedeo Franco, che vede impegnato tutto il partito azzurro a Montecitorio e nelle sedi delle istituzioni europee.

Maristella Gelmini, presidente dei deputati, deposita la proposta di legge per istituire una commissione d’inchiesta “sull’uso politico della giustizia”. Contemporaneamente, si annuncia per sabato, alla manifestazione romana del centrodestra, la raccolta di firme a favore della nomina del Cavaliere a senatore a vita.

“Invitiamo tutti i cittadini che credono in una giustizia giusta ad aderire a questo appello. Non è una questione di parte. E’ una questione di libertà”, dichiara su twitter il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Sempre l’ex Presidente del Parlamento europeo scrive alla Commissione Ue e all’Eurocamera per porre il caso all’attenzione dell’Unione: “Il Parlamento europeo deve valutare se in Italia la magistratura ha adempiuto al suo compito in maniera imparziale”, chiede Tajani. Nella sua lettera-appello, il vicepresidente azzurro ricorda che “molte volte negli ultimi anni l’Europarlamento ha votato per salvaguardare lo stato di diritto nei Paesi membri”.

Una vicenda che provoca un riavvicinamento, anche umano, tra il Cavaliere e Matteo Renzi. Proprio il leader di Italia Viva rivela di aver ricevuto una sua telefonata, dopo la sua dichiarazione di ieri in cui chiedeva che si facesse piena chiarezza sull’accaduto. “Credo che dobbiamo spogliarci dalle casacche di parte – osserva Renzi – Berlusconi è un avversario politico, ma è un signore che ha fatto il Presidente del Consiglio. Il concetto di fondo è che Berlusconi ha un magistrato che va da lui e gli dice certe cose. Non so valutare se siano vere, ma mi colpisce che qualcuno faccia finta di nulla. L’Italia non può far finta di niente”.

Il Pd, che ieri non era intervenuto, oggi lo fa con Walter Verini, lamentando che intorno alla giustizia “si sviluppano polemiche tossiche”. Il responsabile giustizia dem, in attesa del possibile pronunciamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo, consiglia di “aspettare le sentenze” e di “non alimentare campagne usando ancora la giustizia come terreno di scontro politico e propagandistico”.

Chi invece non aspetta alcun approfondimento per dire come la pensa sulla moralità del Cavaliere è Alessandro Di Battista: “Berlusconi – attacca su Facebook – ha finanziato Cosa Nostra! Ripeto: Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra. In un Paese normale basterebbe questo per mandare, definitivamente, in naftalina un ex-Presidente del Consiglio. Ma siamo in Italia e una sfilza di trombettieri del “regime berlusconiano che fu”, evidentemente nostalgici di quella stagione politica all’insegna del fondotinta e dell’immoralità, vorrebbe ricostruire la verginità del loro padrone”.

Sul fronte giudiziario, il Presidente della sezione di Cassazione che condannò Berlusconi, Antonio Esposito, annuncia che lunedì presenterà “una querela per diffamazione”. “Ma non è escluso – aggiunge – che chiederò alla Procura di Roma anche di acquisire gli audio del relatore di Cassazione, Amedeo Franco”. Interviene anche l’ex consigliere del Csm Luca Palamara: “Da osservatore esterno dico che sono accaduti dei fatti rispetto ai quali deve essere interesse di tutti chiarire e comprendere che cosa è accaduto”.

(di Marcello Campo/ANSA)