Coronavirus in Italia: aumentano i contagiati, lieve calo delle vittime

MILANO. – I 110 casi di polmonite “non classificabili” registrati tra novembre e gennaio all’ospedale di Alzano (Bergamo), sono all’esame della Procura di Bergamo che sta indagando sugli effetti devastanti della diffusione del coronavirus nella provincia tra le più martoriate in questi mesi di pandemia. Che davvero, però, abbiano una relazione con il Codiv-19 è ancora tutto da stabilire.

Lo dice l’Ast di Bergamo la quale scrive, a seguito dell’interrogazione di un consigliere regionale che “gli esiti del lavoro sui ricoveri “consentono di affermare con discreta ragionevolezza come non siano riscontrabili evidenze statistiche tali da produrre il sospetto di una presenza precoce di ricoveri per polmoniti da Sars Cov” nella provincia di Bergamo nei mesi di dicembre e nel bimestre gennaio e febbraio 2020″.

Altro dubbio nasce dagli esiti degli accertamenti del professore Andrea Crisanti, professore di Microbiologia e microbiologia clinica a Padova e proprio consulente dei pm di Bergamo nell’inchiesta sulla chiusura e riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale di Alzano dopo la scoperta di due persone affette da Covid-19. che poi morirono, e sulla mancata applicazione della zona rossa in Valseriana.

Il professore non si pronuncia sui 110 casi di Alzano ma con le sue strutture è riuscito a stabilire che nessuno dei oltre tremila casi di polmonite che si sono verificati in Veneto tra ottobre e gennaio “ha evidenziato la presenza del Covid”. Gli accertamenti compiuti da Crisanti, sono stati eseguiti facendo prima un tampone ‘generico’ al paziente per stabilire la diagnosi, che è stato conservato, poi un secondo, finalizzato a individuare specificamente la presenza del virus. Nessuno dei 3mila casi ha avuto esito positivo.

Nel nostro Paese oggi, comunque, i contagi sono tornati a salire: 187 i nuovi contagiati di Coronavirus, in aumento rispetto al 30 giugno quando erano stati 142. Di questi, 109 casi sono in Lombardia, il 58,2% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.760. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di martedì. Complessivamente sono 34.788, secondo i dati del ministero della Salute i decessi.

E rimane l’attenzione sui focolai: nel Casertano, in particolare, sono 79 i positivi, tutti collegati al caso registrato a Mondragone. Nella cittadina del litorale casertano risiede la maggioranza dei positivi, oltre una sessantina; di questi 43 dimorano nei palazzi ex Cirio, epicentro del focolaio, gli altri 18 all’esterno, e resteranno in quarantena domiciliare per due settimane. Inoltre, è stata anche chiusa l’azienda agricola di Falciano del Massico, sempre nel Casertano, dove sono risultati contagiati dal Coronavirus 27 lavoratori, collegati al focolaio dei palazzi ex Cirio.

Oggi sono invece iniziati i test sierologici da parte dell’Ats di Bergamo ad Alzano, Nembro e nei Comuni della Valseriana. “Partiti i test e i tamponi” ha annunciato su Facebook il sindaco Camillo Bertocchi: “Ottima organizzazione e nessun intoppo all’avvio dei test – ha aggiunto -. Ringraziamo le tante persone che hanno lavorato e stanno lavorando a questo progetto”.

All’annuncio sono seguiti una lunga serie di commenti, per lo più per ringraziare della possibilità di fare i controlli. I test, su base volontaria e con prenotazione, vengono eseguiti fino al 15 luglio al palasport comunale. “Sapete quanto il comune di Alzano Lombardo abbia lavorato per ottenere questo screening di massa gratuito , che riteniamo fondamentale per avere una fotografia esatta della situazione epidemiologica dei nostri territori.

Le richieste avanzate come comune, sono sempre state fatte nell’interesse dell’intero ambito Seriano” aveva scritto nei giorni scorsi il sindaco che ha ringraziato “Regione Lombardia, ATS Bergamo, le ASST per le risorse e le energie messe in campo e per il confronto che c’è stato per la messa a punto del progetto”.

(di Stefano Rottigni/ANSA)