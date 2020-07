Terremoto: ritrovate campane Basilica Norcia

(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 01 LUG – Riportate alla luce le campane della Basilica di San Benedetto a Norcia, crollata nel 2016 con tutto il campanile a seguito del terremoto. A darne notizia è la Soprintendenza alla belle arti dell’Umbria. Le campane erano sepolte sotto oltre quattro metri di macerie nella zona centrale-absidale della Basilica, ma sono integre. “Questi sono giorni speciali per noi, far riemergere dalle macerie quattro campane della Basilica è emozionante e ripaga, simbolicamente, di molte fatiche e stanchezza”, hanno raccontato l’architetto Vanessa Squadroni e il direttore dei lavori Giuseppe Lacava. “Andremo avanti più speditamente possibile”, ha sottolineato la soprintendente Rosaria Mencarelli. “La comunità nursina e l’intero Paese – ha aggiunto – hanno bisogno di segnali importanti di ripresa e passare quanto prima alla fase di progettazione della ricostruzione della Basilica sarà un atto che non lascerà indifferenti”.