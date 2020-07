Calcio: Arsenal-Newcastle doppio poker, vince pure Ancelotti

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Vittoria a suon di gol, per l’Arsenal, nella 32/a giornata della Premier League. La squadra allenata da Mikel Arteta si è imposta 4-0 sul Norwich fanalino di coda, grazie alle reti di Aubameyang al 33′ pt e al 22′ st, Xhaka al 37′ pt e Cedric al 36′ st. Arsenal 7/o con 46 punti, il Norwich resta a 21. Altra quaterna al Vitality Stadium di Bournemouth, dove il Newcastle si è imposto 4-1 sulla squadra di casa allenata da Eddie Howe. Ha aperto le marcature Gayle al 5′ pt, raddoppio di Longstaff al 30′ pt e tris di Almiron al 12′ st. Lazaro ha chiuso i conti al 32′ st, calando il poker e rendendo oltremodo inutile il punto di Gosling al 49′ st. Il Bournemouth è penultimo con 27 punti, come Aston Villa e West Ham. Il Newcastle è 13/o, con 42 lunghezze, le stesse del Crystal Palace. Ha vinto anche l’Everton di Ancelotti: 2-1 in casa contro il Leicester. Richarlison ha aperto al 10′ pt, raddoppio di Sigurdsson su rigore al 16′ pt e gol ospite nella ripresa con Iheanacho al 6′. L’Everton è 11/o con 44 punti, gli stessi dello Sheffield United, il Leicester è terzo a 55, ma rischia di essere scavalcato dal Chelsea, che di punti ne ha 54 e una partita in meno. (ANSA).