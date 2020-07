(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Il Chelsea fallisce il sorpasso nei confronti del Leicester ed esce sconfitto dall’ennesimo derby di Londra disputato sul campo del West Ham che, alla fine, s’impone sui ‘Blues’ per 3-2. La squadra di Frank Lampard era passata in vantaggio con Willian su rigore dopo 42′, ma è stata raggiunta al 47′ pt da Soucek. Nella ripresa Antonio ha portato in vataggio gli ‘Hammers’, che sono stati raggiunti da un altro gol di Willian (27′ st). Al 44′ della ripresa Yarmolenko ha deciso il match, fissando il definitivo 3-2. In classifica il Chelsea resta quarto a 54 punti, a -1 dal Leicester, che ha perso a Liverpool contro l’Everton. Bel passo avanti del West Ham in chiave-salvezza: la formazione guidata da David Moyes adesso è 16/a con 30 lunghezze, ma Watford, Aston Villa, Bournemouth e Norwich sono dietro. (ANSA).