CARACAS – Quella di Mosca 1980 passa alla storia come l’Olimpiade del boicottaggio americano per l’invasione russa in Afghanistan. Altri 28 Paesi seguono gli Usa e solo 80 nazioni con 6.000 atleti saranno in gara. L’Italia partecipa (ma sfila con la bandiera del suo comitato olimpico nazionale, come altri 9 paesi, e senza l’inno di Mameli per i medagliati d’oro) nonostante l’adesione al patto atlantico.

Troviamo un aneddoto curioso nel canottaggio, nella categoria due di coppia vinsero l’oro e l’argento due coppie di gemelli. Sul gradino più alto del podio salirono i gemelli tedeschi Bern e Jorg Landvoigt, mentre al secondo posto chiusero i sovietici Yuri e Nicolei Pinemov. Questa era la prima volta in questo sport che succedeva un fatto simile.

Tra le note importanti c’é da segnalare la prestazione del sovietico Alexandr Ditjatin vincitore di otto medaglie (tre d’oro) nella ginnastica artistica, cioè in tutte le prove previste.

L’Italia si emoziona per i successi di Sara Simeoni (salto) e Pietro Mennea in rimonta (200m piani).

