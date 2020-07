(ANSA) – BOLOGNA, 02 LUG – Allerta arancione per temporali nella parte settentrionale dell’Emilia-Romagna. Nella zona di pianura il passaggio di una saccatura atlantica determinerà piogge intense per domani venerdì 3 luglio sull’intero territorio, con valori previsti tra 20 e 50 millimetri. Arpae e protezione civile prevedono temporali organizzati, in progressione nel corso della giornata fino alla sera, da ovest verso est, con forti raffiche di vento, grandine e fulmini.(ANSA).