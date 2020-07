Taekwondo: Cito “caos decisioni governo blocca ripartenza”

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Protesta il mondo del taekwondo per l’allungarsi dei tempi per la ripresa delle normali attività sportive che mette in pericolo l’esistenza stessa di molte associazioni dilettantistiche. E scende in campo lo stesso presidente della Federazione italiana taekwondo (Fita), Angelo Cito che si dice “incredulo davanti alla situazione che si va delineando. Siamo nel caos totale”. Cito riassume: “Una decisione prima annunciata poi rinviata, tutti pensavamo che per far sì che diventasse operativa sarebbe bastato attendere solo qualche giorno, dopo l’assenso dato da parte del ministro dello Sport. Ora invece apprendiamo che non sarà così e che non sarà il Governo Nazionale a stabilire una data per la ripresa dei nostri Sport, esattamente come è stato per gli altri. Bisognerà invece ancora attendere di volta in volta le ordinanze delle Regioni (ad oggi solo 5 su 20 lo hanno fatto)”. Cito sottolinea che “trattandosi di una decisione che riguarda l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando , non mi sembra poi così irrilevante la mancanza dell’assenso da parte del ministero della Salute! Tutto questo è assurdo non si capisce più nulla. Il mondo dello sport da contatto, così come è stato definito, sta pagando un prezzo pazzesco a causa di questa confusione che porterà a far chiudere una infinità di ASD (associazioni sportive dilettantistiche) se non si farà chiarezza al più presto. Un danno per il mondo dello sport ma anche per quello del lavoro. Se si continua così salterà definitamente la possibilità di poter programmare la preparazione dei nostri atleti in vista della ripresa dell’attività agonistica internazionale. A cominciare da quella dei Giochi Olimpici”. (ANSA).