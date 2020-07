Von der Leyen,accordo rapido e ambizioso è priorità Ue

(ANSA) – BRUXELLES, 2 LUG – “Raggiungere un accordo rapido e ambizioso sul piano di rilancio europeo è la massima priorità dell’Unione europea per le prossime settimane”. Così in una nota la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che annuncia di avere “invitato David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, Angela Merkel, cancelliera tedesca e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, in una riunione l’8 luglio per fare il punto sui progressi compiuti e preparare gli intensi negoziati politici che ci aspettano”. (ANSA).