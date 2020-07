Regioni: Marche, seduta per 50/o da prima riunione Consiglio

(ANSA) – ANCONA, 02 LUG – “Era il 6 luglio del 1970 quando il Consiglio delle Marche si riuniva per la prima volta, a un mese esatto dalle elezioni che decretarono la nascita delle Regioni. Arrivati ai 50 anni si festeggia un compleanno importante, ridimensionato necessariamente dall’emergenza epidemiologica, ma non per questo meno sentito”. La seduta celebrativa sarà ospitata martedì 7 luglio nell’Aula consiliare di Palazzo Leopardi con l’intervento d’apertura del presidente, Antonio Matrovincenzo che annuncia: “ricorderemo il passato con sobrietà, guardando alla nostra storia come fonte di un impegno nuovo e straordinario, che dovrà nutrirsi di fiducia, visione e progettualità per rilanciare le Marche”. Ci sarà un videomessaggio del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Conclusioni del presidente della Giunta, Luca Ceriscioli. In programma (10-31 luglio alla Mole Vanvitelliana di Ancona) anche la mostra “La Regione racconta le Marche”, promossa da Consiglio e Giunta e realizzata con la collaborazione dell’agenzia ANSA.