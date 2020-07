Regno Unito, l’Alta Corte da ragione a Guaidó, l’oro venezolano resta a Londra

LONDRA – Juan Guaidó ha vinto un’altra battaglia. L’Alta Corte britannica gli ha dato ragione. Il leader dell’Opposizione venezuelana, sostenuto dal Regno Unito e dalle democrazie occidentali, è stato riconosciuto dall’Alta Corte del Regno Unito come “Presidente Interino del Venezuela”.

Le riserve statali, in lingotti d’oro, quindi, resteranno a Londra, almeno fino a quando non ci saranno cambi ai vertici del Governo, a seguito di elezioni realmente democratiche e trasparenti. Il presidente Maduro, quindi, è il grande sconfitto della battaglia legale per il controllo di oltre un miliardo di dollari.

Secondo la Corte londinese Guaidó ha diritto a controllare quelle riserve poiché il governo britannico, a suo tempo, lo ha riconosciuto “inequivocabilmente come presidente del Venezuela”.

Intanto, si attende la reazione dell’Unione Europea alla decisione del presidente Maduro di allontanare l’Ambasciatrice dell’Unione Europee; decisione presa dopo le nuove sanzioni imposte da Bruxelles.

Il portavoce della Commissione Europea ha commentato che l’Ue reagirà quando avrà una notifica formale.

– Speriamo che si risolva questo problema con tutti i canali diplomatici – ha detto. Quindi ha aggiunto:

– Prenderemo delle azioni necessarie quando avremo la notifica formale, ma per ora non l’abbiamo ancora ricevuta.

