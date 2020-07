Brexit: Barnier, con Londra permangono gravi divergenze

(ANSA) – BRUXELLES, 2 LUG – “Dopo quattro giorni di discussioni, permangono gravi divergenze” con Londra per raggiungere un accordo sulle future relazioni con l’Ue. Così Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit. “Questa settimana, David Frost e io abbiamo continuato le nostre discussioni, insieme a un numero limitato di esperti per parte – ha aggiunto -. Il nostro obiettivo era quello di ottenere trattative con successo e rapidamente per raggiungere un accordo. Tuttavia permangono gravi divergenze”. (ANSA)..