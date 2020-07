Sci: Mondiali Cortina; Brignone, scelta buona per noi atleti

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – “Sono molto contenta che la Fis abbia confermato i Mondiali nel 2021 soprattutto per Cortina, perché dopo avere saltato le Finali lo scorso marzo si merita un evento così importante nella data fissata originariamente. Si sono impegnati davvero tantissimo”. Così la detentrice della coppa del mondo generale, Federica Brignone, dopo la decisione della federazione internazionale, che trova d’accordo molti atleti azzurri. “Disputare nel 2022 due grandi eventi come Olimpiadi e Mondiali nello spazio di così poco tempo ci avrebbe creato qualche problema: è bello che tornino le date originarie – ha sottolineato Brignone -. Ho veramente voglia di fare un grande risultato in casa, spero davanti a tutti i tifosi. Non vedo l’ora di essere in pista”.”Sono soddisfatta della decisione – ha affermato Sofia Goggia -, cercherò di prepararmi al meglio e innanzitutto guadagnarmi il posto e sono contenta per Cortina perché ospiterà il primo grande evento internazionale dopo l’epidemia di coronavirus. Sarà un appuntamento importantissimo e una grande festa per lo sci, la squadra italiana farà di tutto per farsi valere e mostrare il proprio valore”. “Per me 2021 o 2022 non cambia molto: sono supercarico per il fatto di poter gareggiare in casa e spero che sia un bell’evento per tutti”, ha dichiarato Alex Vinatzer. (ANSA).