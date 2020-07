F1: Austria; Verstappen “felice ripartire, basta simulatore”

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – “Sarà interessante capire dove siamo dopo i test e una pausa così lunga. Sarà la pista a dire a che punto siamo”. E’ il turno di Max Verstappen nella conferenza stampa virtuale della F1 in corso in Austria ed il pilota della Red Bull, che correrà in casa, si è detto felice di tornare in pista: “La Formula 1 mi è mancata – ha affermato – Ho lavorato al simulatore, ma poi diventa noioso. Ho fatto qualche giorno in pista ma non con la F1 e non è la stessa cosa”. Si è detto d’accordo il compagno di squadra, Alex Albon: “Ha ragione Max, lavorare al simulatore alla lunga annoia. Ho passato molto tempo in famiglia, ora finalmente si riparte”. “Non sapere il numero di gare con condizionerà il mio approccio – ha aggiunto Verstappen. Ogni gara la vuoi vincere e non ritirarti e allora perché dovrebbe essere diverso l’approccio?”. (ANSA).