VERONA. – ll Verona sente profumo d’Europa. Batte 3-2 il Parma al termine di una sfida divertente e accorcia le distanze dal Milan in classifica. Questa volta i veneti riescono ad amministrare sino alla conclusione il vantaggio e respingono gli assalti di un Parma in cui un grande Kulusevski, dà spettacolo ma che paga a caro prezzo gli errori difensivi.

In avvio Juric schiera Dawidowicz dal 1′ in difesa e ritrova Faraoni dopo il turno di squalifica. Borini viene preferito a Pessina e Zaccagni per giocare dietro Di Carmine.

D’Aversa lascia fuori Gervinho, in difesa rientra Iacoponi. Partenza con il botto del Parma che già dopo pochi secondi sfiora l’incrocio con un gran sinistro di Barilla’ e passa prima del quarto d’ora con una bella giocata di Kulusevski complice una difesa del Verona decisamente rivedibile.

Il Verona fatica a costruire gioco, il Parma chiude bene gli spazi ma non riparte in maniera incisiva nonostante soprattutto a sinistra gli scaligeri soffrano. La traversa dice no al pareggio Hellas su colpo di testa di Rrhamani.

Poi Valeri decide che il contatto tra Di Carmine e Bruno Alves è da rigore e dal dischetto proprio allo scadere della prima frazione l’attaccante del Verona fulmina Sepe, dopo che al momento della prima esecuzione del penalty si era improvvisamente fermato, forse perché aveva notato altri giocatori già in area prima che lui calciasse. Dopo uno sguardo con l’arbitro, l’attaccante dei gialloblù ha potuto riprovare, e ha segnato.

A inizio ripresa sia Juric che D’Aversa rivoluzionano l’undicidi partenza inserendo Empereur, Zaccagni e Lazovic per i veneti, Kurtic e Gervinho per gli emiliani. Secondo tempo pirotecnico.

Il Verona passa grazie ad una maglia di Zaccagni, poi il Parma riacciufffa la parità grazie ad una deviazione sotto porta di Gagliolo su bella azione di Kulusevski. In mezzo è bravo Sepe su Verre e Rrhamani decisivo in chiusura sempre su Kulusevski.

Pasticcia in fase difensiva Karamoh e Verre scodella per Pessina con il Verona che rimette la freccia per i padroni di casa. Il Parma attacca a testa bassa ma non trova più la forza per riportarsi in linea di galleggiamento. È il Verona a fare festa.