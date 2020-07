Tennis: Roland Garros con pubblico, 20mila al giorno

(ANSA-AFP) – PARIGI, 02 LUG – Adesso è ufficiale: il Roland Garros sarà il primo torneo tennistico dello Slam con il pubblico dopo l’emergenza sanitaria provocata da Coronavirus. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa è stato il presidente della federtennis francese, Bernard Giudicelli: “Quest’anno si giocherà con il pubblico, 20mila persone al giorno, e diecimila al massimo per le finali”. Gli Open di Francia, rinviati a causa della pandemia del coronavirus, si giocheranno dal 21 settembre (qualificazioni comprese) all’11 ottobre. Le biglietterie online apriranno il 9 luglio per sponsor e spettatori con diritto di prelazione e il 16 per gli altri. (ANSA-AFP).