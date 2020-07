Calcio: Francia; Benzema a processo per caso ‘sextape’

(ANSA) – PARIGI, 02 LUG – La procura di Versailles, che ha istruito il caso dei “sextape” del calciatore Mathieu Valbuena, ha chiesto il rinvio a giudizio per l’attaccante del Real Madrid, il francese Karim Benzema. Lo si è appreso a Parigi da fonti giudiziarie. Il caso risale al 2015. Benzema è sospettato di aver esortato il suo ex compagno di nazionale a pagare dei ricattatori che minacciavano di diffondere un video a luci rosse di cui era protagonista. La procura ha chiesto il processo anche per quattro uomini che gravitavano nel mondo del calcio mentre per l’ex attaccante Djibril Cissé, indagato per complicità, ha chiesto il non luogo a procedere. (ANSA).