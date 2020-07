Il premier Conte l’8 luglio a Madrid

MADRID – Il premier Giuseppe Conte giovedì 8 luglio incontrerà il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez. Il giorno precedente si recherà in Portogallo, dove si vedrà col suo omologo, Antonio Costa.

Tra i temi all’ordine del giorno sicuramente il Mes, argomento che divide la maggioranza che sostiene il premier Conte. Mentre il Partito Democratico è propenso a far uso di questo strumento, il Movimento 5 Stelle vi si oppone con determinazione. È probabile che il presidente del Consiglio, vorrebbe evitare che l’Italia sia la sola a chiedere il fondo. Ritiene che se anche Portogallo e Spagna considerassero opportuno sollecitarlo, si potrebbe ridurre in maniera considerevole le conseguenze politiche e macroeconomiche, in caso di ritorno al patto di stabilità. Potrebbero.

A Madrid, al contrario che in Italia, sono sempre di più coloro che considerano che il Mes uno strumento strategico e necessario per la ripresa del Paese che, come l’Italia, ha sofferto più di altri la paralisi dell’economia e la riduzione drammatica dell’industria del turismo.

Il 13, invece, Conte sarà a Berlino per un ultimo bilaterale con “l’alleata” Angela Merkel prima del Consiglio Ue.

Redazione Madrid