CARACAS – Este miércoles, Indira Alfonzo, presidenta del Centro Nacional Electoral (CNE) designada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Nicolás Maduro dio a conocer la fecha en las cuales se realizaran las elecciones de la Asamblea Nacional. Indicó que serán el próximo seis de diciembre y que las postulaciones serán del 10 al 19 de agosto.

Alonzo destacó que son 15 auditorías las que se realizarán e iniciarán el 14 de agosto para dar garantía de unos comicios con transparencia y confiabilidad para que todos los venezolanos voten con garantías.

Señaló que el simulacro electoral se realizará el 11 de octubre, mientras que la feria electoral del 2 al 30 de noviembre y el 21 de noviembre al 5 de diciembre la campaña electoral.

“Para estas elecciones se amplía la participación de organizaciones políticas. Un total de 89 organizaciones políticas. Aumentamos en 66% el número de diputados para pasar de 167 a 277 representantes en el Parlamento”, expresó Alfonzo.

Resaltó que la coyuntura nacional e internacional actual no es ajena del coronavirus; es por ello que aseguró que el CNE se mantendrá trabajando en la adecuación de los procesos por la bioseguridad y preservación de la salud de los venezolanos que participarán en los comicios electorales.

Reacciones al anuncio

Por su parte, el gobernante, Nicolás Maduro, celebró el anuncio de las fechas de las parlamentarias, Llamó a todos los venezolanos a prepararse para salir a votar porque Venezuela “necesita un nuevo Parlamento legítimo y constitucional”.

Por el contrario, el presidente interino de Venezuela y de la AN, Juan Guaidó, rechazó el establecimiento de la fecha debido a que las condiciones no están dadas y que es una “farsa” desarrollar unas elecciones del Parlamento

“Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018. El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones”, manifestó Guaidó.

Bachelet rechaza nuevo CNE

Por otro lado, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, rechazó que el TSJ de Maduro haya designado nuevos rectores del CNE sin el consenso de todas las fuerzas políticas.

La Alta Comisionada precisó que la intervención de los partidos políticos disminuye la posibilidad de construir condiciones para que los procesos electorales sean creíbles y democráticos.

“Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”, puntualizó Bachelet.