CARACAS – El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, informó que en la actualidad el sector ganadero del país está produciendo menos del 40% de la carne y menos de un 35% de la leche que necesita el consumidor venezolano para su dieta y la alimentación.

El representante aseguró que esas cifras son consecuencias de que el Gobierno Nacional no haya atendido sus planteamientos con las distintas problemáticas que manifestaron. Resaltó que las autoridades no han comprendido la importancia del sector como productor de alimentos.

“En efecto, en Venezuela las autoridades no entienden que somos un factor demasiado importante, que no se le pueden seguir poniéndoles contratiempos y obstaculizar lo que día a día hacemos, no es nada fácil, todos los días tenemos más que hacer, nuevas trabas que superar”, expresó Chacín.

Indicó que el sector entiende la pandemia del coronavirus lo que ha generado una cuarentena en el país para mantener a salvo a todos los venezolanos. Pero insistió que se debe reconocer que difícilmente Venezuela se puede mantener si no se producen alimentos.

En su opinión, consideró que el Ejecutivo debe interesarse un poco más en el sector para que el sector pueda realizar su trabajo.

El vocero pidió al gobierno para que entienda el “trabajo de los productores, que es una labor de todos los días, y si bien tienen que resguardar con las medidas de prevención y bioseguridad sanitarias, también deben entender que tienen un compromiso muy grande con el país para que los venezolanos puedan tener alimentos en su mesa”.

Evalúan siembra del maíz blanco

Por otro lado, el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, dio a conocer que la propuesta que realizó Empresas Polar en el cual desea aportar 8 mil toneladas de semillas de maíz blanco para desarrollar 400 mil hectáreas y garantizar la materia prima para la harina de maíz fue bien recibida.

Esta oferta surgió luego que Hopkins planteará en el Congreso Anual de Conindustria 2020 que la mayoría de los sectores productivos del país se encuentra bastante complicado debido a la actual situación económica que atraviesa Venezuela, en el cual los productores primarios y la agroindustria no son competitivos ante los mercados internacionales.g