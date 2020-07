CARACAS – Il matrimonio ha il suo fascino, due persone si uniscono sentimentalmente in un’atmosfera calda e intima piena di emozioni in compagnia di familiari ed amici.

Durante i giochi olimpici di Montreal 1976, il nuotatore soviético Sergei Nemantsov fuggì dal villaggio olimpico. Il motivo della sua “fuitina” non era per disertare, ma per sposarsi. La sua partner non é mai uscita alla luce pubblica, ma stando ai rumors dell’epoca lo fece per sposarsi con una miliardaria statunitense.

Un altro grande protagonista a Montreal fu Edwin Moses, il più grande ostacolista della storia, che vincendo la gara di 400 ostacoli inaugurò un dominio pressoché assoluto che sarebbe durato per quasi 10 anni.

Ritornando alla storia di Nemantsov, non sappiamo com’é andata a finire. Ma se a vincere é stato l’amore, allora il sovietico ha vinto la sua più bella medaglia d’oro.

(di Fioravante De Simone)