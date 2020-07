Coronavirus: Pakistan, 4mila casi in un giorno, 78 i decessi

(ANSA) – ISLAMABAD, 03 LUG – Il Pakistan ha confermato che i casi di covid-19 nelle ultime 24 ore sono aumentati di 4.078 per un totalre quindi di 221.896 dall’inizio della pandemia, stando ai dati comunicati oggi dal ministero pachistano della Sanità. Si registrano inoltre 78 decessi nelle ultime 24 ore portando a 4.551 il totale delle vittime. I guariti invece per quest’ultimo aggiornamento sono 8.929, per un totale di 113.623, ovvero il 52.2% del totale dei contagoiati in Pakistan. Negli ultimi giorni nel paese si è registrato un calo nel numero di caso positivi e ciò viene attribuito al numero dei test effettuati: ieri sono stati 22.941 mentre una settimana fa in medi al giorno se ne effettuavano circa 30mila. L’Rgnaizzazione mondiale della sanità ha raccomandato per il Pakistan una media di almeno 50mila test al giorno. (ANSA).