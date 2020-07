Calcio: Salihamidzic, con Sané attacco del Bayern è al top

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Siamo soddisfatti della campagna acquisti portata avanti finora: con Gnabry, Coman e Sané, in attacco, siamo messi bene. Sono felice che quest’ultimo sia con noi, perché è un giocatore in grado di fare la differenza, che può sicuramente elevare il livello qualitativo della squadra di Flick”. Così, al sito ufficiale del club, il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, parla dell’ultimo acquisto proveniente dal Manchester City. “Voglio ringraziare il club inglese per le modalità della trattativa – aggiunge – ma anche il nostro presidente Karl-Heinz Rummenigge e il presidente del Consiglio di sorveglianza, Herbert Hainer. Ci hanno supportato malgrado le difficoltà legate al periodo post-Coronavirus”. (ANSA).