Golf: Gemma Dryburgh vince terza tappa Rose Ladies Series

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Il terzo evento della Rose Ladies Series di golf va a Gemma Dryburgh che, con un totale di 69 (-3) colpi, ha superato la concorrenza di Georgia Hall (vincitrice del Women’s British Open 2018) e Cara Gainer, entrambe seconde con 70 (-2), imponendosi in Inghilterra sul percorso del Buckinghamshire Golf Club (par 72) di Denham. “Questa è certamente la vittoria più bella della mia carriera – la gioia della scozzese – a livello professionistico. Le regole del circuito, ai tempi del Covid-19, impongono che ogni giocatrice debba avere al suo fianco, come caddy, un membro della propria famiglia. E’ stato meraviglioso avere mio papà ad assistermi e festeggiare questa impresa con lui”. La Dryburgh, 27enne di Aberdeen, con un titolo sul circuito femminile australiano (Oatlands Pro Am, 2017), è stata capace di arginare la concorrenza, tra le altre, di una big del calibro della Hall. E ora si gode l’impresa arrivata su un tour nato da una idea di Liz Yang, membro del Cda del Ladies European Tour, e finanziato da Justin Rose, ex numero 1 mondiale del golf maschile e medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016, che ha messo in palio un montepremi di 44.000 euro complessivi per un totale di 9 eventi. La prossima tappa è prevista per il 9 luglio sul percorso del Royal St George’s di Sandwich (Inghilterra). (ANSA).