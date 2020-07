(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 3 LUG – L’Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano ha ricevuto nel 2019 64 segnalazioni di attività sospette, di cui 55 dagli enti vigilati e 4 da Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Ha disposto 4 misure preventive, incluso il blocco di 1 conto corrente. Ha inoltre trasmesso 15 Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia, confermando il trend di crescita nella proporzione tra Rapporti inviati e segnalazioni ricevute. E’ quanto si legge nel Rapporto Aif 2019. Moneyval, il comitato internazionale per la valutazione delle misure antiriciclaggio, sarà in Vaticano il 29 settembre. Lo annuncia il presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria Carmelo Barbagallo. “La visita, che durerà all’incirca due settimane, era in realtà prevista per il mese di aprile, ma è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. L’Aif farà da capofila per la delegazione vaticana”, riferisce ancora Barbagallo.