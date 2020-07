ROMA. – Era un adolescente quando è scomparso otto anni fa da Palombara Sabina, in provincia di Roma. Aveva appena 16 anni Fernando quando un pomeriggio di maggio è uscito per andare alla scuola serale e non ha fatto più ritorno a casa. Dopo tanto tempo Fernando, che ora ha 24 anni, ha potuto riabbracciare la sua famiglia che, grazie all’interesse della trasmissione Chi l’ha visto, lo ha ritrovato a Genova dopo una caparbia ricerca durata otto lunghi anni.

Il ragazzo è stato avvistato nei giorni scorsi per strada. Camminava in compagnia del suo cane sotto i portici nel centro della città. Quando i parenti lo hanno visto non hanno avuto dubbi che si trattasse proprio di Fernando e si sono avvicinati, commossi, per riabbracciarlo. Dopo tanti anni dal quel pomeriggio di fine maggio del 2012 la svolta è arrivata nei giorni scorsi, dopo che gli zii del ragazzo hanno deciso di contattare di nuovo la trasmissione “Chi l’ha visto?” per lanciare un altro appello.

Sono state così mandate in onda e pubblicate sul sito del programma alcune foto del ragazzo all’epoca della scomparsa. All’improvviso, inaspettatamente, è accaduto qualcosa. Prima una telespettatrice di Genova, guardando le foto ha riconosciuto quel ragazzino. Contattando la trasmissione ha spiegato di averlo visto a Genova. Poi altri abitanti della stessa città hanno segnalato di averlo notato nel capoluogo Ligure.

E’ arrivato anche un video e la somiglianza è sembrata fin da subito enorme. In diversi erano sicuri di averlo visto spesso sotto i portici di via Dante, nel centro di Genova, proprio di fronte alle Poste, sempre assieme al suo cane. Chiedeva l’elemosina e accettava qualche piccolo regalo come coperte.

“Un ragazzo tranquillo che viveva in compagnia del suo cane – ripetono i commercianti di piazza Dante dove chiedeva l’elemosina – non ha mai dato fastidio a nessuno, non era insistente”. Prima ha girato un po’ tutta l’Italia fino ad approdare sotto la Lanterna dove bazzicava la zona del centro, sotto i portici per ripararsi dal vento, dalla pioggia e dal caldo.

“C’era una signora – racconta la tabaccaia di via Dante – che gli portava il cibo per il cane. Ognuno gli dava qualcosa perché era sempre gentile, educato. Fernando non beveva e non ha mai avuto un problema con la droga. E’ un ragazzo a posto. La sua figura ci mancherà”.

Qualcuno racconta che otto anni fa si sarebbe allontanato da casa dopo un litigio con la mamma. Lui era arrivato in Italia dalla Romania qualche anno prima la scomparsa. “Era lo zio che aveva preso il posto del papà – racconta un clochard della zona che lo conosceva – me lo aveva raccontato tempo fa. Era molto legato allo zio”.

Dopo le segnalazioni gli zii sono quindi partiti per Genova alla ricerca di Fernando, seguiti dalla trasmissione, che ha mandato in onda le immagini dell’incontro e l’abbraccio tra il ragazzo e suoi parenti. “Dopo otto anni ritrovare un nipote di cui non sapevamo più niente è stata una grandissima gioia – hanno detto commossi i familiari ringraziando “Chi l’ha visto?” -. Ringraziamo tutti voi e i telespettatori che hanno dato piccoli indizi che noi abbiamo raccolto e finalmente abbiamo trovato nostro nipote. Non ce lo aspettavamo più”.

(di Chiara Acampora/ANSA)