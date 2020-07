ROMA. – Un settore allo stremo, una filiera che già ben prima del lockdown denunciava un crollo verticale, frutto di tassazioni sempre più elevate e scelte politiche ampiamente avverse, a partire da quel decreto dignità di inizio legislatura che ha vietato ogni forma di pubblicità ai giochi.

Oggi il settore del gioco legale, una delle ultime attività ad aprire in seguito all’emergenza coronavirus, si trova a dover affrontare un anno ancora più delicato, con il rischio di chiusure e licenziamenti. La chiusura forzata degli ultimi tre mesi costerà agli operatori circa il 50% dei ricavi, come ha spiegato lo stesso direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna.

“Le perdite dei ricavi per il gioco legale sono collegate a circostanze evidenti – ha spiegato alle agenzie specializzate Agimeg e Agipronews -. Il gioco è rimasto fermo per diversi mesi e in proporzione rispetto all’anno è evidente che siamo in un ordine di grandezza del 40-50% in meno. Ci vorranno mesi per tornare alla normalità, secondo me non prima della fine dell’anno”.

“Se si chiude il gioco legale, e quello illegale rimane a disposizione, è evidente che si rilevano traslazioni anomale di flussi anomali e operatività. Riavviare la rete legale è un ‘must’, ma è chiaro che servirà tempo per tornare alla normalità”, ha spiegato Minenna a margine della firma del Regolamento contro il gioco illegale, sottoscritto insieme con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, il comandante dei Carabinieri, Giovanni Nistri, e il Comandante della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana.

Un protocollo che prevede l’istituzione di un tavolo interforze per contrastare il gioco illegale e le infiltrazioni della criminalità organizzata per garantire sempre di più la sicurezza e la tutela dei minori. “Il comitato è stato riattivato oggi con la stipula del regolamento – ha detto Minenna -. Era un organo di vigilanza previsto da diversi anni, ho ritenuto fondamentale la sua riattivazione e sono lieto di aver trovato terreno fertile con la collaborazione di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza”.

“Una cosa è certa – ha concluso -: il gioco illegale va contrastato, è qualcosa che non possiamo permetterci soprattutto nel momento in cui c’è la possibilità di praticare le stesse attività in modo legale. Non ci sono dati ufficiali sul gioco illegale, per evidenti motivi, ma operatori di mercato che effettuano analisi finanziarie su questo fenomeno parlano spesso di una quantità finanziaria analoga a quella che viene introiettata dallo Stato nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro. Il sommerso distrugge il funzionamento di un Paese che deve costruire e ricostruire dopo la crisi”.

(di Domenico Palesse/ANSA)