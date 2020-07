(ANSA) – ROMA, 03 LUG – “Mi hanno convinto il progetto, il blasone e gli obiettivi del Bayern Monaco. Per questo ho deciso di trasferirmi qui. Gli obiettivi di questo club sono gli stessi dei miei, era l’unica scelta che potessi fare”. Queste le prime parole da calciatore del Bayern Monaco, al sito ufficiale del club tedesco, di Leroy Sané. L’ormai ex attaccante del Manchester City ha aggiunto che non vede “l’ora di incontrare i nuovi compagni”. “Alcuni, come Leon Goretzka, li conosco – afferma -. In questa squadra c’è un mix di esperienza e gioventù, ma soprattutto tanta voglia di vincere. Conosco anche l’allenatore Flick dai tempi dell’Under 21 tedesca e sapevo che avrebbe saputo gestire al meglio la squadra. Conosco anche il suo modo di lavorare”. Sané afferma di voler puntare alla Champions, “perché non l’ho ancora vinta e mi piacerebbe tantissimo”. (ANSA).